Президент Туркменистана поручил потушить «Врата ада». Газовый кратер в пустыне Каракумы горит уже более 50 лет

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, известный как «Врата ада».

Газовый кратер в пустыне Каракумы в районе Дарвазы появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты на этом месте.

Tormod Sandtorv / Wikimedia Commons

На заседании кабинета министров 7 января Бердымухамедов заявил, что много лет там сгорает огромное количество газа, «теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия нашего народа» (здесь и далее цитаты по ИА «Туркменистан Сегодня»). Кроме того, отметил президент Туркменистана, горящий газовый кратер «негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей».

Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову «собрать ученых, а в случае необходимости привлечь иностранных консультантов» и найти способ потушить горящий кратер.

«Врата ада» — кратер шириной около 60 метров и глубиной около 20 метров — одна из достопримечательностей Туркменистана. Официальное название горящего кратера — «Сияние Каракумов».

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!