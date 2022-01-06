Церемонию вручения «Грэмми» перенесли из-за коронавируса

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Национальная академия искусства и науки звукозаписи США и CBS перенесли на неопределенный срок 64-ю церемонию вручения премии «Грэмми». Об этом сообщается в заявлении организаторов.

Решение о переносе церемонии было принято после обсуждения с властями и экспертами в области здравоохранения и безопасности, а также с учетом распространения варианта коронавируса омикрон. Организаторы посчитали, что проведение церемонии «сопряжено со слишком большими рисками».

Новую дату вручения «Грэмми» 2022 года пообещали сообщить позже.

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Очередная церемония вручения «Грэмми» должна была пройти 31 января в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В 2022 году лидером по числу номинаций — 11- стал джазовый музыкант Джон Батист.

Год назад организаторы перенесли 63-ю церемонию «Грэмми». Тогда причиной тоже была названа пандемия коронавируса.

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