Церемонию «Грэмми» из-за пандемии отложили до марта

Национальная академия звукозаписи США объявила о переносе 63-й церемонии вручения премии «Грэмми» на 14 марта 2021 года.

Изначально планировалось, что церемония пройдет в Лос-Анджелесе 31 января, однако из-за ухудшающейся ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией мероприятие отложили на полтора месяца.

«Нет ничего важнее здоровья и безопасности членов нашего музыкального сообщества и сотен людей, которые неустанно работают над созданием шоу», — говорится в заявлении академии.

Номинантов на премию 2021 года огласили в конце ноября. Среди фаворитов грядущей церемонии — певицы Бейонсе, Тейлор Свифт и Дуа Липа.

США остаются лидерами среди всех стран мира по числу заболеваний коронавирусной инфекцией. В общей сложности там выявлены более 21 миллиона случаев COVID-19. Более 357 тысяч человек умерли от инфекции.