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В центре Алматы возобновились столкновения протестующих с полицейскими

Источник: Интерфакс

В центре Алматы утром 5 января возобновились столкновения участников акций протеста с полицейскими. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

Сотрудники полиции применяют к демонстрантам спецсредства, отмечает РИА Новости. Протестующие, в свою очередь, избили нескольких полицейских.

Столкновения в Алматы начались вечером 4 января и продолжались несколько часов. Были задержаны около двухсот человек. По официальным данным, пострадали 137 полицейских и 53 участника акций. Ближе к утру ситуация успокоилась.

Вечером 4 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы чрезвычайное положение, запрещающее, помимо прочего, все массовые акции. Режим ЧП был введен также в Алматинской и Мангистауской областях.

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