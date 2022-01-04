Суд отклонил иск против участников Nirvana. Его подал американец, который в младенчестве стал героем обложки альбома «Nevermind»

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Суд в Калифорнии отклонил иск Спенсера Элдена, который подал в суд на бывших участников группы Nirvana, обвинив их в распространении детской порнографии. Об этом пишет The Wrap со ссылкой на судебные документы.

30-летний Спенсер Элден — герой знаменитой обложки альбома Nirvana «Nevermind», на которой запечатлен обнаженный младенец в бассейне, который тянется к долларовой купюре, нацепленной на рыболовный крючок. Элдена сфотографировали для обложки в четырехмесячном возрасте.

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В августе 2021 года Элден подал в суд, заявив о распространении частных материалов сексуального характера и принуждении к коммерческим сексуальным действиям в возрасте до 18 лет. Ответчиками по его иску стали не только бывшие участники Nirvana, но также авторы обложки альбома «Nevermind» и несколько звукозаписывающих компаний. С каждого ответчика он потребовал по 150 тысяч долларов.

В декабре 2021 года адвокаты ответчиков потребовали отклонить иск Элдена, назвав его претензии необоснованными. Они отметили, что он не раз воссоздавал снимок в бассейне по случаю юбилеев «Nevermind», сделал себе татуировку на груди с названием альбома и подписывал копии обложки «Nevermind» для продажи на eBay. Кроме того, срок давности по его требованиям истек еще в 2011 году, добавили адвокаты.

Элден должен был направить свои возражения на данное ходатайство до 30 декабря. Он не сделал этого. Поэтому суд отклонил его иск, но оставил ему возможность подать его повторно до 13 января с учетом позиции ответчиков.

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