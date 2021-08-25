Младенец с обложки «Nevermind» (спустя 30 лет!) подал в суд на Nirvana за распространение детской порнографии 

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Реклама выставки «In Bloom: The Nirvana Exhibition» в Лондоне, посвященной 20-летию выхода альбома «Nevermind», 13 сентября 2011 года Samir Hussein / Getty Images

30-летний житель Лос-Анджелеса Спенсер Элден, запечатленный на знаменитой обложке альбома Nirvana «Nevermind», подал в суд на бывших участников группы, обвинив их в распространении детской порнографии.

Согласно документам, опубликованным Pitchfork, иск подан в суд Центрального округа Калифорнии. Ответчиками по нему выступают наследники Курта Кобейна, басист Крист Новоселич, барабанщики Дэйв Грол и Чэд Чэннинг, автор обложки Кирк Веддл, дизайнер Роберт Фишер, а также звукозаписывающие компании Universal, Geffen, Warner и MCA.

Элден требует с каждого из ответчиков по 150 тысяч долларов компенсации ущерба за распространение частных материалов откровенно сексуального характера и принуждение к коммерческим сексуальным действиям в возрасте до 18 лет, от которых участники Nirvana и другие стороны продолжают получать материальную выгоду.

«Nevermind» вышел в сентябре 1991 года, став одним из самых продаваемых музыкальных альбомов в истории. На его обложке запечатлен обнаженный младенец в бассейне, который тянется к долларовой купюре, нацепленной на рыболовный крючок. На съемки обложки фотограф Кирк Веддл пригласил своих знакомых, супругов Элденов, и их четырехмесячного сына Спенсера. За участие в съемках они получили 200 долларов. Обложка «Nevermind» остается одной из самых узнаваемых в поп-культуре, ее неоднократно копировали и пародировали.

Спенсер Элден утверждает в своем иске, что его родители никогда не давали согласия на коммерческое использование этого фото. Помимо компенсации ущерба, истец требует рассмотрения дела судом присяжных и оплаты всех судебных издержек.

Ранее Элден неоднократно воссоздавал снимок в бассейне по случаю очередных юбилеев «Nevermind» и даже сделал себе татуировку на груди с названием альбома. Однако в 2016 году в ряде интервью он говорил, что устал быть знаменитостью с обложки. Также он утверждал, что ранее пытался связаться с участниками Nirvana, чтобы получить причитающееся за обложку, но не получил ответа.

Фото Спенсера Элдена в бассейне, сделанное к 25-летию выхода альбома «Nevermind»

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Александр Филимонов