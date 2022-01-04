Оперативный штаб зафиксировал 16 тысяч новых заболевших ковидом. Это минимум за полгода

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За последние сутки в России было выявлено 15 903 новых заболевших COVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это минимальный показатель с середины июня 2021 года.

За сутки умерли 834 человека с коронавирусом, выздоровели 22 071 человек.

Согласно данным оперативного штаба, с начала пандемии общее число заболевших ковидом в России достигло 10 570 212 человек, выздоровевших — 9 575 147 человек, умерших — 312 187 человек.

В ежедневную статистику федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом попадают лишь смерти людей, у которых коронавирус подтвердил ПЦР-тест. В статистику Росстата, которую публикуют с задержкой примерно в месяц, также включены случаи, в которых коронавирус определили посмертно (по результатам вскрытия) как основную или сопутствующую причину смерти. Но независимые исследователи считают, что и статистика оперштаба, и статистика Росстата не учитывает значительную часть смертей.

А как на самом деле?

Избыточная смертность в России за время пандемии достигла миллиона человек По этому показателю мы опередили США

А как на самом деле?

Избыточная смертность в России за время пандемии достигла миллиона человек По этому показателю мы опередили США

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