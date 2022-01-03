Умер французский шоумен Игорь Богданофф. Его брат-близнец Гришка скончался шесть дней назад

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Телеведущий Игорь Богданофф умер в возрасте 72 лет в одной из больниц Парижа. Его смерть France 24 подтвердил агент.

Rindoff Petroff / Hekimian / Getty Images

Семья не стала раскрывать причины смерти телеведущего. По данным BFMTV, братья были госпитализированы после заражения коронавирусом. Его брат-близнец Гришка Богданофф умер шесть дней назад — 28 декабря.

Братья Богданофф родились в семье русского художника Юрия Богданова и австрийской аристократки Марии Коловрат-Краковской в 1949 году. Их настоящие имена — Игорь и Григорий.

Братья-близнецы стали известны благодаря своей внешности, а также как ведущие научно-популярной программы «Время X» и авторы книг, посвященных науке. Некоторые их выступления и публикации критиковались научным сообществом. Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике признал, что докторские диссертации братьев не представляют научной ценности.