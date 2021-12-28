Умер один из братьев-близнецов Богданофф, которые прославились как телеведущие, лжеученые и герои мемов

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Во Франции в возрасте 72 лет умер телеведущий и писатель Гришка Богданофф, сообщает France 24. Смерть Гришки Богданофф агентству AFP подтвердил его агент.

Marc Piasecki / Getty Images

Гришка (именно так он себя называл) и его брат-близнец Игорь родились в 1949 году в семье русского художника Юрия Богданова и австрийской аристократки Марии Коловрат-Краковской.

В 1980-х годах братья Богданофф получили известность как ведущие научно-популярной программы «Время X» на французском телевидении. В 1990-х они решили заняться наукой, получили ученые степени и стали публиковать статьи по физике в научных журналах. Другие физики сочли их работы бессмысленными. Французский суд признал, что в них нет научной ценности.

Также братья Богданофф стали известны из-за изменений в их внешности, которые начали замечать в 1990-х годах. Близнецов подозревали в злоупотреблении пластическими операциями, но сами они это отрицали. По другой версии, у них могло быть заболевание, которое вызывает увеличение костей конечностей и черепа.

В 2020 году братья прославились в Рунете из-за мема, основой которого стал снимок Игоря Богданофф с мобильным телефоном у уха. Пользователи стали шутить о том, что герой фото — могущественный человек, который раздает по телефону указания о старте пандемии, обвале рубля, переносе выхода видеоигры Cyberpunk 2077 и других важных вещах.