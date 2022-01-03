Премьер-министр Судана подал в отставку. Несколько недель назад его восстановили в должности после госпереворота в стране

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Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук объявил, что уходит в отставку. Об этом со ссылкой на его телеобращение сообщил Reuters.

«Я решил взять на себя ответственность и объявить о своей отставке с поста премьер-министра, и дать шанс другому мужчине или женщине этой благородной страны <…> помочь ей пройти через то, что осталось от переходного периода, к гражданской демократической стране», — заявил Хамдук,

Премьер отметил, что во время своей работы «пытался уберечь страну от скатывания к катастрофе». Он также призвал к диалогу для завершения перехода Судана к демократии.

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В 2019 году в Судане произошел военный переворот. Президента Омара аль-Башира, управлявшего страной 30 лет, отстранили от власти. В рамках соглашения между военными и гражданской оппозицией на время переходного периода пост премьер-министра занял Абдалла Хамдук.

В октябре 2021 года, когда в Судане произошел еще один государственный переворот, военные объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета. Нескольких членов переходного правительства, в том числе Хамдука, задержали. Через шесть недель военные и оппозиция заключили соглашение, в рамках которого Хамдука вернули к власти.

Отставка главы правительства произошла через шесть недель после того, как Хамдук был восстановлен в должности, и через несколько часов после того, как в ходе продолжающихся протестов в Хартуме погибли не менее трех человек. По данным Reuters, всего с октября 2021-го во время протестов в Судане погибли 57 человек.

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