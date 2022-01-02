Вступил в силу договор о крупнейшей в мире зоне свободной торговли. Россия и США в нее не входят

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С 1 января 2022 года вступил в силу договор о зоне свободной торговли «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (ВРЭП), пишет издание South China Morning Post.

Договор был подписан в ноябре 2020 года. Его участниками стали Азиатско-Тихоокеанского региона. Соглашение называли крупнейшим в мире, оно охватывает территорию, на которую приходится около трети населения планеты и почти треть мирового ВВП.

Соглашение облегчит его участникам доступ на рынки друг друга и позволит снизить торговые пошлины. При этом оно не такое глубокое, как соглашение о свободной торговле между странами Евросоюза или между США, Канадой и Мексикой.

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Эксперты считают, что преимущества ВРЭП для его участников будут ограничены, но рассматривают договор как победу Китая: переговоры о сделке активизировались после того, как в 2017 году США вышли из Транстихоокеанского партнерства, которое тоже предусматривало зону свободной торговли.

США и еще 11 стран создали Транстихоокеанское партнерство в 2015 году. Для Вашингтона эта сделка стала главным торговым соглашением с 1994 года, когда была создана Североамериканская зона свободной торговли.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Транстихоокеанское партнерство и подписал указ о выходе из договора уже в первые дни после своего вступления в должность главы государства.

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