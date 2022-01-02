СК покинул старший следователь Рустам Габдулин. Он расследовал «болотное» и «московское» дела, пожар в «Зимней вишне» и стрельбу в ПГНИУ

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Президент России Владимир Путин освободил от должности старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета, генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. Соответствующий указ в своем телеграм-канале выложил адвокат Сергей Бадамшин.

Согласно сведениям из документа, он имеет номер 729 и был подписан 28 декабря 2021 года. На официальном интернет-портале правовой информации такого указа нет. 28 декабря после указа № 728 там опубликовали сразу указ № 730.

Источники и «Комсомольской правды» подтвердили информацию об уходе Габдулина из СК. По некоторым данным, генерал-майор сам решил покинуть ведомство, пишет «Комсомольская правда». В указе Путина причины отставки Габдулина не названы.

Обновлено. По данным «Коммерсанта», Габдулин ушел из СК, так как решил сменить род деятельности. Возможно, он станет адвокатом, пишет издание.

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Рустам Габдулин возглавлял следствие по ряду резонансных уголовных дел: о , о , о . Также Габдулин руководил расследованием по таким известным политическим делам как , и дело об отмывании средств в Алексея Навального.

В 2019 году Габдулин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

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