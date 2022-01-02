СК покинул старший следователь Рустам Габдулин. Он расследовал «болотное» и «московское» дела, пожар в «Зимней вишне» и стрельбу в ПГНИУ
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»
Президент России Владимир Путин освободил от должности старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета, генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. Соответствующий указ в своем телеграм-канале выложил адвокат Сергей Бадамшин.
Согласно сведениям из документа, он имеет номер 729 и был подписан 28 декабря 2021 года. На официальном интернет-портале правовой информации такого указа нет. 28 декабря после указа № 728 там опубликовали сразу указ № 730.
Источники «Радио Свобода» и «Комсомольской правды» подтвердили информацию об уходе Габдулина из СК. По некоторым данным, генерал-майор сам решил покинуть ведомство, пишет «Комсомольская правда». В указе Путина причины отставки Габдулина не названы.
Обновлено. По данным «Коммерсанта», Габдулин ушел из СК, так как решил сменить род деятельности. Возможно, он станет адвокатом, пишет издание.
Подарите себе «Медузу»
В 2021 году «Медуза» смогла выжить — благодаря читателям. Но нам по-прежнему нужна поддержка. Один раз или регулярно, маленькая сумма или большая — любая помощь критически важна. В 2022-м наша редакция может рассчитывать только на вас. А вы знаете, что делать.
Рустам Габдулин возглавлял следствие по ряду резонансных уголовных дел: о крушении теплохода «Булгария», о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», о стрельбе в Пермском университете. Также Габдулин руководил расследованием по таким известным политическим делам как «болотное», «московское» и дело об отмывании средств в ФБК Алексея Навального.
В 2019 году Габдулин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».