«Зачем вам паспорт, если вы ненавидите свою страну?» Депутат Хинштейн предложил распространить законопроект о лишении гражданства на россиян

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил распространить президентский законопроект о лишении российского гражданства на тех, кто получил его по праву рождения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?

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Проект федерального закона о российском гражданстве внес 29 декабря на рассмотрение Госдумы президент РФ Владимир Путин. Документ вводит в стране институт прекращения гражданства, а также расширяет перечень преступлений, за совершение которых иностранцев будут лишать приобретенного российского гражданства. Так, помимо преступлений террористической направленности, предлагается лишать гражданства за тяжкие преступления против государства (например, организацию массовых беспорядков и шпионаж) и преступления в сфере оборота наркотиков. Госдума пообещала рассмотреть законопроект в приоритетном порядке в начале 2022 года.

Статья 6 Конституции РФ гласит: «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его».

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