Росстат зафиксировал новый рекорд смертности от коронавируса. В ноябре умерли больше 80 тысяч человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

В ноябре 2021 года в России умерли 87 527 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщил .

У 80 126 умерших заболевание точно или предположительно стало основной причиной смерти. У 1477 пациента оно вызвало осложнения, ускорившие смерть. У 5924 человек ковид был сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на наступление смерти.

Таким образом, в ноябре в России в очередной раз был побит месячный рекорд смертности от коронавируса. Официальное число смертей от ковида как основной причины и общая смертность среди заболевших ковидом стали максимальными за месяц с начала пандемии.

Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2021 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность в России в ноябре 2021 года выросла на 17% по сравнению с ноябрем 2020 года. Весь прирост летальных исходов приходится на коронавирус.

При этом Голикова отметила, что за 29 дней декабря 2021 года по сравнению с 29 днями ноября смертность в России снизилась на 19,6%, «при этом в структуре смертности преобладает смертность от COVID-19».

Читайте также

Избыточная смертность в России за время пандемии достигла миллиона человек По этому показателю мы опередили США

Читайте также

Избыточная смертность в России за время пандемии достигла миллиона человек По этому показателю мы опередили США

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!