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Институт философии Российской академии наук заплатил 742 тысячи рублей за выполнение научной работы под названием «Является ли злом существование ада», свидетельствуют данные с сайта госзакупок. На это обратило внимание РБК.

Договор был размещен в марте, а выполнен в октябре. Единственным исполнителем значится доцент Высшей школы экономики Игорь Гаспаров.

Столько же денег Институт философии потратил на исследование преподавателя ВШЭ Александра Мишуры «Бесполезная свобода и проблема ада» (выполнено в октябре). Еще 686 тысяч рублей заплатят за научную работу Богдана Фауля «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

Представители института заявили в комментарии РБК следующее: «Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда».

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С 2015 года Институт философии РАН возглавлял академик Андрей Смирнов. В декабре 2021 года сотрудники учреждения жаловались президенту РФ Владимиру Путину на то, что Смирнова не переназначают на его должность. 22 декабря временным исполняющим обязанности директора института стал кандидат философских наук Анатолий Черняев. Сотрудники потребовали пересмотреть «странное назначение», назвав Черняева «кандидатом наук без имени в научном мире и какой-либо поддержки в коллективе». 30 декабря врио главы Института философии РАН стал его научный руководитель Абдусалам Гусейнов.

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