Митя Алешковский объявил, что уходит с поста директора благотворительного фонда «Нужна помощь» и проекта «Такие дела»

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Сооснователь фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела» Митя Алешковский объявил, что уходит с поста директора фонда. Об этом он сообщил в фейсбуке.

С января 2022 года Алешковский перестанет принимать управленческие решения в фонде и получать там зарплату, рассказал он. По его словам, он останется в фонде на общественных началах — в роли одного из членов Совета фонда и учредителя.

Новым директором фонда станет Софья Жукова, все стратегические функции перейдут Совету фонда, а контролировать их работу будет попечительский совет, говорится в сообщении.

Среди причин, почему Алешковский больше не может работать в фонде, он назвал усталость и политику.

Я не могу говорить то, что я думаю, делать то, что я хочу, общаться с людьми, с которыми я хочу, ездить в те страны, в которые я хочу, вернее я могу, но для меня любое подобное действие становится тяжелым стрессом, потому что я все время думаю, как это действие может отразиться на нашем фонде и его подопечных. Мне не нравится быть заложником этих обстоятельств, я не хочу улыбаться убийце и жать руку подлецу в ситуациях, когда речь не идет о спасении чьей-то жизни, а когда речь идет просто о сохранении работы фонда.

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Свои обязанности директора «Таких дел» Алешковский пообещал передать через несколько месяцев. Одновременно с ним из издания уходит главный редактор Владимир Шведов, говорится в посте. При этом Алешковский подчеркнул, что эти события между собой не связаны.

Кроме того, Алешковский анонсировал сокращения бюджета и количества сотрудников в «Таких делах». Он объяснил это тем, что «Такие дела» решили отказаться от иностранных грантов из-за того, что «всех повально признают иностранными агентами», и в следующем году будут работать «в рамках имеющихся ресурсов с задачей их увеличить».

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