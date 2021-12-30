«Медиазону» объявили «иностранным агентом» из-за ссылок на «Медузу» и проекты «Радио Свобода», а также за Google-рекламу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Минюст объяснил, на каком основании была объявлена «СМИ — иностранным агентом». В документах, полученных редакцией издания, говорится, что Роскомнадзор нашел в девяти публикациях цитирование «иностранных агентов»: «Медузы», « » и его проектов — « », , , , , а также .

Кроме того, говорится в документах Минюста, "Медиазона" публиковала комментарии включенных в реестр «иностранных агентов» , , , и .

Иностранным финансированием Минюст счел доход от Google-рекламы — то есть от показа пользователям баннеров на сайте «Медиазоны».

Издание напоминает, что решение Минюста о включении «Медиазоны» в реестр СМИ-«иностранных агентов» обжаловано в Замоскворецком суде Москвы.

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