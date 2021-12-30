«Медиазону» объявили «иностранным агентом» из-за ссылок на «Медузу» и проекты «Радио Свобода», а также за Google-рекламу
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Минюст объяснил, на каком основании «Медиазона» была объявлена «СМИ — иностранным агентом». В документах, полученных редакцией издания, говорится, что Роскомнадзор нашел в девяти публикациях цитирование «иностранных агентов»: «Медузы», «Радио Свобода» и его проектов — «Крым.Реалии», «Идель.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», а также телеканала «Настоящее время».
Кроме того, говорится в документах Минюста, "Медиазона" публиковала комментарии включенных в реестр «иностранных агентов» Льва Пономарева, Людмилы Савицкой, Сергея Маркелова, Дениса Камалягина и Дарьи Апахончич.
Иностранным финансированием Минюст счел доход от Google-рекламы — то есть от показа пользователям баннеров на сайте «Медиазоны».
Издание напоминает, что решение Минюста о включении «Медиазоны» в реестр СМИ-«иностранных агентов» обжаловано в Замоскворецком суде Москвы.