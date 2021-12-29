Казахстан отменил смертную казнь

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к законодательству об отмене смертной казни, сообщила его пресс-служба.

Неделю назад эти поправки одобрил парламент Казахстана.

Поправки были разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.

В Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь была предусмотрена по 17 статьям. Однако в 2003 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал мораторий на исполнение смертных приговоров. Альтернативой им стало пожизненное заключение.

Сначала парламент Казахстана хотел отменить смертную казнь по 13 уголовным статьям и оставить по четырем — в том числе по статьям о развязывании войны, применении оружия массового поражения и геноциде. Но Токаев призвал к отмене смертной казни «без каких-либо оговорок».

По данным Amnesty International на 2020 год, смертная казнь практикуется в 55 странах мира. Среди ближайших соседей России это Беларусь, Китай, Северная Корея и Япония.

В самой России с 1997 года действует бессрочный мораторий на смертную казнь. Его ввели после вступления России в Совет Европы и подписания протокола к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. В 1999 и 2009 годах мораторий своими решениями подтвердил Конституционный суд (КС) России.

Проведенный в мае 2021 года опрос показал, что 41% россиян выступают за возвращение смертной казни. Это максимум с 2002 года, когда возвращение этой меры наказания поддержали 49% участников опроса.

28 декабря «Коммерсант» рассказал о новой книге председателя КС Валерия Зорькина. В ней судья высказал мнение, что невозможность применения смертной казни в России сейчас не исключает возможности возврата к ней в будущем. Вопрос о смертной казни нельзя полностью закрыть, пока существуют умышленные убийства, считает Зорькин. При этом он выразил надежду, что возврата к исключительной мере наказания не произойдет.

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