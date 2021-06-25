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41% россиян считают, что смертную казнь нужно вернуть, «как это было в начале 1990-х годов», следует из , проведенного социологами .

Это максимальный показатель с 2002 года, когда о возвращении смертной казни говорили 49% респондентов. В следующие годы число сторонников смертной казни снижалось: с 39% в 2007 году до 31% в 2015-м. В последние шесть лет число сторонников, наоборот, увеличивалось.

Судя по результатам нового исследования, еще 16% опрошенных считают, что «следует расширить применение смертной казни». Этот показатель остается неизменным с 2019 года, минимальное же значение зарегистрировали в 2015 году, когда об этом говорили 12%.

Каждый пятый опрошенный (20%) выступил за то, чтобы оставить все, как есть (смертные казни приостановлены). С 2015 года этот показатель снизился на семь процентных пунктов — тогда так считали 27% опрошенных.

Еще 17% заявили, что смертную казнь нужно полностью отменить. Это близко к максимальным показателям 2007 и 2019 года, когда так говорили 19% опрошенных.

В России на смертную казнь наложен мораторий. Запрет действует с 1997 года. Несмотря на это, в России время от времени возобновляется дискуссия о том, следует ли вернуть смертную казнь.

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