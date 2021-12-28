Россия решила претендовать на проведение Олимпиады в 2036 году

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Россия будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, объявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пресс-брифинге, посвященном итогам года в развитии спорта.

«Надо обязательно подаваться на Игры 2036 года, всей страной выбрать достойного кандидата. Попрошу Минспорт и организовать работу по выбору возможных городов и будем ждать решения о старте заявочной кампании», — цитирует «Интерфакс» заявление вице-премьера.

Условия для проведения Олимпиады, по мнению Чернышенко, есть на Дальнем Востоке, а также в Сочи, который в 2014 году принимал зимние Игры.

Чернышенко добавил, что процесс выдвижения кандидатов на проведение Олимпиады начинается после того, как МОК объявляет конкурс. В настоящий момент, конкурс на право проведения Олимпиады-2036 не объявлен.

Россия принимала в 2014 году в Сочи зимнюю Олимпиаду. В 2017 году президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может подать заявку на проведение Олимпиады-2028. Право провести летние Игры в 2028 году получил Лос-Анджелес.

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