Лос-Анджелес и Париж распределили проведение Олимпиад в 2024 и 2028 годах

Летняя Олимпиада в 2024 году пройдет в Париже. Столица Франции осталась единственным претендентом на проведение Игр после того, как Лос-Анджелес принял предложение Международного Олимпийского комитета (МОК) провести у себя Олимпиаду в 2028 году.

Официально решение о месте проведения Игр в 2024 и 2028 годах будет принято на сессии МОК в Лиме в сентябре.