Россия оказалась среди стран с самым низким индексом счастья в мире. Россияне несчастны почти так же, как жители Ирака

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Россия оказалась в пятерке стран с самым низким уровнем индекса счастья по результатам ежегодного опроса, проведенного Gallup и «Ромир». Всего в участвовали жители 44 стран.

В ходе опроса лишь 5% россиян заявили, что очень довольны своей жизнью, 36% — что просто довольны. Недовольных и очень недовольных оказалось 17% и 6% соответственно. Таким образом, индекс счастья (разница между количеством довольных и недовольных) оказался равен +18.

Из всех стран, жители которых участвовали в опросе, ниже России по этому показателю оказались только Гана (+2), Афганистан (+9), Гонконг (+11) и Ирак (+17). В целом по миру индекс счастья составил +43.

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Странами с самым высоким индексом счастья оказались Колумбия (+79), Казахстан (+76), Албания (+74), Малайзия (+73) и Азербайджан (+70).

По итогам 2020 года индекс счастья в России также составлял +18. В целом по миру этот показатель был равен +38.

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