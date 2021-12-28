Россия и США назначили на 10 января переговоры о контроле ядерного вооружения и ситуации на Украине

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Соединенные Штаты и Россия 10 января планируют провести переговоры, на которых будут обсуждать контроль за ядерными вооружениями и ситуацию на Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на члена Совета национальной безопасности США, пожелавшего остаться неназванным.

«Когда мы сядем за стол переговоров, Россия сможет рассказать, что вызывает ее опасения, а мы расскажем, какие действия РФ вызывают нашу озабоченность», — сказал он.

На 12 января намечено заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день, сообщил источник AFP, переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

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Западные СМИ последние несколько месяцев сообщают, что Россия сосредотачивает войска у границы с Украиной, что может свидетельствовать о подготовке вторжения. Россия подготовку к военной операции отрицает, Минобороны РФ говорит о плановых учениях в приграничных областях.

Россия, в свою очередь, требует от стран Запада гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток, и в эту организацию не примут Украину. Об этом, в частности, говорил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 25 декабря.

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