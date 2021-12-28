Из-за видео погибшего жителя Адлера, который незадолго до смерти рассказал про избиение в полиции, возбуждено уголовное дело

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Правоохранительные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело из-за видеообращения 25-летнего электрика из Адлера Евгения Ипатова, который перед смертью заявил о пытках в полиции. Об этом пишет краснодарское издание 93.ru со ссылкой главу краевой прокуратуры Сергея Табельского.

Дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, оружия либо спецсредств или же с причинением тяжких последствий).

«Мне даже непонятно: страна давно ушла вперед, мир давно ушел вперед, а методы и средства остались те же. Где же наши криминалистические навыки, лаборатории, ум хотя бы свой? К сожалению, не везде еще это есть», — заявил Табельский на пресс-конференции прокуратуры Краснодарского края.

Историю Евгения Ипатова 24 декабря рассказала «Новая газета». Друг погибшего Дмитрий Иванников передал в редакцию видеообращение Ипатова, в котором тот рассказал, что в сентябре 2021 года его задержали по подозрению в краже 60 тысяч рублей. По словам Ипатова, в отделе полиции его избивали и угрожали «посадить в камеру к зэкам».

Ипатов дал признательные показания. После этого он смог вернуться домой и, по словам Иванникова, был испуган и подавлен. Иванников убедил его уехать. Позже тело Ипатова нашли на железнодорожном перегоне Хоста—Адлер. Незадолго до гибели он отправил бывшей жене Иванникова видео, в котором рассказал, что с ним случилось в полиции.

Родственники Ипатова считают, что его либо убили, либо довели до самоубийства. Но СК отказал им в возбуждении уголовного дела.

После того, как в «Новой газете» вышел материал про Ипатова, управление МВД по Краснодарскому краю начало проверку.

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