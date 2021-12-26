МВД начало проверку из-за видеообращения жителя Адлера Евгения Ипатова. Он рассказал о пытках в полиции, а вскоре погиб

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Управление МВД по Краснодарскому краю начало проверку из-за видеообращения погибшего 25-летнего электрика из Адлера Евгения Ипатова, который перед смертью заявил о пытках в полиции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Историю Ипатова 24 декабря рассказала «Новая газета». В редакцию издания обратился друг погибшего Дмитрий Иванников. Он передал видеообращение Ипатова, в котором тот рассказал, что в сентябре 2021 года его задержали по подозрению в краже 60 тысяч рублей. По словам Ипатова, в отделе полиции его избивали и угрожали «посадить в камеру к зэкам».

Ипатов дал признательные показания. После этого он смог вернуться домой и, по словам Иванникова, был испуган и подавлен. Иванников убедил его поехать в Москву и связаться с журналистами. Позже тело Ипатова нашли на железнодорожном перегоне Хоста—Адлер.

Незадолго до этого он отправил бывшей жене Иванникова видео, в котором рассказал, что с ним случилось в полиции. «Я хочу сказать, что в такой мы с вами стране живем. Что здесь могут любого поймать, избить и выбить такие показания. Никакой защиты прав у нас нет», — говорил он в ролике.

Родственники Ипатова считают, что его либо убили, либо довели до самоубийства. Однако СК отказал им в возбуждении уголовного дела.

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