«Газпром» показал концепцию третьего небоскреба «Лахта-центра». Его высота составит 555 метров

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«Газпром» представил властям Санкт-Петербурга концепцию третьего небоскреба в общественно-деловом комплексе «Лахта-центр», где находится центральный офис корпорации. Об этом сообщается на сайте «Газпрома».

Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов.

В соответствии с концепцией, высота башни составит 555 метров (108 уровней), а общая площадь — около 179 тысяч квадратных метров.

По мнению «Газпрома», с появлением третьего небоскреба на побережье Финского залива «сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий».

«Лахта Центр 3» — архитектурная концепция Газпром

Строительство первой башни «Лахта-центра» высотой 462 метра было завершено в 2021 году.

Концепцию второй башни «Газпром» представил в мае 2021 года. Предполагается, что ее высота составит 703 метра — по этому показателю она будет вторым зданием в мире после небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае.

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