«Ветераны России» попросили СК и Генпрокуратуру привлечь «Мемориал» к ответственности за «реабилитацию пособников нацистов»

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Общественное движение «Ветераны России» обратилось к Следственному комитету и Генпрокуратуре РФ с просьбой привлечь руководство и сотрудников « » к ответственности за «отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР».

Открытое письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова и главы СК Александра Бастрыкина опубликовано на сайте «Ветеранов России».

Авторы письма утверждают, что обнаружили в списке жертв политических репрессий, который составляет "Мемориал", еще 19 «нацистских пособников», сведения о них направлены в СК и Генпрокуратуру.

Ранее "Мемориал" обвиняли в том, что в список жертв репрессий вынесены трое сотрудничавших с нацистами. «Вести» выпустили об этом сюжет в августе 2021 года, а президент РФ Владимир Путин упомянул ошибки в списке во время заседания во время встречи с членами Совета по правам человека 9 декабря. "Мемориал" после выступления Путина сообщил, что ошибка исправлена еще три месяца назад.

«Ветераны России» в октябре жаловались в СК и Генпрокуратуру на рэпера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости «тратить миллионы» на празднование Дня Победы. СК начал проверку, Моргенштерн покинул Россию.

Прокуратура через суд пытается добиться ликвидации «Мемориала». Очередное заседание назначено на 28 декабря.

Статья о реабилитации нацизма была добавлена в Уголовный кодекс РФ в 2014 году, она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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