Умер бывший главный редактор «Спутника и погрома» Егор Просвирин

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Егор Просвирин, бывший главный редактор националистического сайта «Спутник и погром», умер в возрасте 35 лет. О смерти Просвирина сообщил, в частности политик Роман Юнеман.

Телеграм-каналы, в том числе SHOT и Mash пишут, что Просвирин погиб, выпав из окна дома, выходящего на Тверской бульвар.

ТАСС сообщает, что под окнами дома, в котором расположен магазин «Армения», лежит обнаженный мужчина без признаков жизни. В телеграм-канале ТАСС подтверждается, что это Просвирин.

Источники Mash сообщили, что Просвирин, предположительно, находился в состоянии опьянения. Записку, как сообщает 112, Просвирин не оставил.

Егор Просвирин первоначально получил известность как блогер «Живого журнала». Затем он создал «Спутник и погром», сначала существовавший как сообщество в соцсети «ВКонтакте», а потом как сайт. Особое внимание к «Спутнику и погрому» было привлечено в 2014 году, когда издание и его главный редактор поддержали присоединение Крыма, ДНР и ЛНР.

В 2017 году «Спутник и погром» был заблокирован в России. В 2018 году издание объявило о прекращении работы.