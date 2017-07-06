6 июля Генпрокуратура РФ потребовала, чтобы Роскомнадзор заблокировал более десятка «националистических сайтов», в том числе популярное издание «Спутник и погром». По мнению прокуратуры, «Спутник» пропагандирует «идеи национальной и религиозной розни», «формирует угрозы общественной безопасности» и «побуждает к экстремизму». Роскомнадзор добавил ресурсы в черный список; чиновники и прокуроры не пояснили, какие именно материалы «Спутника и погрома» соответствуют этим формулировкам. «Медуза» рассказывает главное об этой истории.

Генпрокуратура потребовала заблокировать более десятка сайтов «экстремистского и террористического характера». В ведомстве пояснили, что во время очередного мониторинга они выявили несколько ресурсов «националистического характера». В разговоре с «Медузой» представители пресс-службы Генпрокуратуры уточнили, что всего таких сайтов больше десяти. Помимо «Спутника и погрома» это сайты «Русский сектор», «Правый взгляд», «Комитет „Нация и свобода“», ресурс «Русского имперского движения» и блог rusnazi8814 в «Живом журнале» (все они уже недоступны на территории РФ). Одновременно Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд ресурсов, связанных с «Исламским государством».

«[Все] указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму», — подчеркнули в Генпрокуратуре. В пресс-службе ведомства не смогли оперативно уточнить, за какие именно материалы были заблокированы сайты. В пресс-службе Роскомнадзора, в свою очередь, заявили, что указать конкретные причины блокировки могут только в Генпрокуратуре. Глава Роскомнадзора Александр Жаров ограничился словами о том, что заблокированные сайты — «экстремистского и националистического толка».

«Спутник и погром» на протяжении пяти лет был одним из главных националистических ресурсов в России. Первоначально он существовал как паблик во «ВКонтакте», запущенный в 2012 году Егором Просвирниным; позднее появилась отдельная страница в Сети, которая позиционировалась как «сайт русских националистов» — от аналогичных ресурсов он отличался прогрессивным дизайном. Основной продукт «Спутника» — длинные тексты об исторических событиях и межэтнических конфликтах.

С октября 2013 года «Спутник и погром» работает по модели платной подписки, число подписчиков издание не раскрывает. По данным сервиса SimilarWeb, число визитов на сайт с начала 2017-го выросло с 1,1 до 1,4 миллиона. Издание поддерживало присоединение Крыма к России и сепаратистов Донбасса; редакция хвасталась, что «сотни читателей» сайта уехали воевать на Востоке Украины. Кроме того, издание в 2014-м, по утверждению самого Просвирнина, с помощью краудфандинга собрало деньги на БТР для сепаратистов. Весной того же года с сайтом сотрудничал журналист Олег Кашин.

«Спутник» неоднократно требовали проверить на экстремизм. В 2015 году, после статьи о «целях и задачах русского национализма» (среди прочего, предлагалось «обрушить Украину» и создать «Русское национальное государство»), было возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме (282 УК РФ). Просвирнин говорит, что расследование «завершилось ничем».

Просвирнин уверен, что блокировка связана с предвыборной кампанией Владимира Путина. В разговоре с «Медузой» Просвирнин подчеркнул, что у Роскомнадзора в последнее время не было претензий к сайту, из надзорных ведомств с редакцией никто не связывался. «Я уже достаточно давно этого [блокировки сайта] ждал, а сейчас это произошло, потому что началась предвыборная кампания Владимира Путина. Они просто начинают блокировать вообще все и зачищать медиа перед коронацией 2018 года», — заявил он.

Просвирнин полагает, что сайт намеренно заблокировали одновременно с ресурсами исламистов и радикальных националистов. «Это классический прием советской пропаганды, когда вы пишете через запятую „исламские террористы“, „Спутник и погром“, „украинские националисты“. Чтобы создавалось впечатление, что это одно и то же», — сказал он «Медузе».

«Спутник и погром» пытается продолжить работу, переехав на новый домен. Просвирнин говорит, что надеется сохранить аудиторию. При этом в Роскомнадзоре уже заявили, что будут блокировать все копии и «зеркала» заблокированных сайтов (закон о блокировке копий незаконных сайтов Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года). «Ну, тогда переименуем сайт в „Путин и Медведев“. Пусть они выполняют требование прокуратуры о блокировке сайта „Путин и Медведев“», — заключает Просвирнин.

В России уже блокировали оппозиционные сайты без объяснения конкретных причин. 13 марта 2014 года сайт «Грани.ру» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры из-за «призывов к массовым беспорядкам». Издание пыталось через суд оспорить блокировку, указав, что Роскомнадзор не назвал конкретные материалы, содержащие незаконные призывы. В суде представитель Генпрокуратуры заявлял, что, изучив все содержание заблокированного сайта, прокуроры пришли к выводу, что незаконная информация и призывы к участию в акциях содержатся в большинстве материалов. Суд отказал изданию в жалобе; сейчас «Грани» открываются в России через «зеркала».

По тому же сценарию одновременно с «Гранями» блокировали оппозиционные ресурсы «Каспаров.ру», «Ежедневный журнал» и блог Алексея Навального в «Живом журнале».