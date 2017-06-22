На Geek Picnic в Москве выступил создатель «Спутника и погрома». Из-за этого с фестивалем не хотят сотрудничать другие лекторы

18 июня на научно-популярном фестивале Geek Picnic в Москве выступил создатель националистического сайта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Еще одна его лекция планировалась на Geek Picnic в Санкт-Петербурге 25 июня. Столичное выступление Просвирнина спровоцировало публичный кризис вокруг фестиваля; в ответ на критику организаторы заявили, что «Егор [Просвирнин] — главный редактор издания уровня топ… с уникальной моделью монетизации, живой аудиторией, которая в 2014 [году] БТР накраудфандила». Вскоре после этого от участия в фестивале отказались научная журналистка Ася Казанцева и просветительский проект «Всероссийская лаборатория». В итоге организаторы отменили лекцию Просвирнина в Петербурге.

17 и 18 июня в Москве прошел Geek Picnic — ежегодный научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. Его организатор — бизнесмен Николай Горелый. Впервые Geek Picnic состоялся в Санкт-Петербурге в 2011 году, с 2014-го он проводится и в столице. Лекции на фестивале читают ученые, предприниматели, художники, журналисты. В 2016-м Geek Picnic посетил ведущий программы «Разрушители мифов» (Discovery) Джейми Хайнеман, в этом в Петербурге выступит биолог, популяризатор науки и критик Ричард Докинз.

18 июня на Geek Picnic в Москве выступил националист Егор Просвирнин. «Тут рассказывают про новые медиа, мы таким медиа и являемся. Тексты на 150 тысяч знаков, гигантские, богато иллюстрированные, продавать под пейволлом [по подписке] в России не умеет никто, — заявил он „Медузе“. — Я рассказывал, почему ютьюб — это репрессивная форма медиа, почему за ним не может быть будущего — и как мы должны использовать современные онлайн-игры для политической агитации и пропаганды».

Просвирнин известен как праворадикальный блогер и создатель националистического сайта «Спутник и погром» — ресурса о русском национализме. В 2014 году издание призывало читателей жертвовать деньги на помощь сепаратистам из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На собранные средства, по заверению издания, был куплен БТР, получивший название «Спутник и погром». Сайт работает по платной подписке.

Выступление на Geek Picnic создателя «Спутника и погрома» вызвало противоречивую реакцию в фейсбуке и возмутило другого участника фестиваля в Москве — биолога Михаила Гельфанда. Он назвал появление на мероприятии Просвирнина «запредельным». Организатор фестиваля Николай Горелый в комментариях к этой записи выступил в защиту Просвирнина: «Егор — главный редактор издания уровня топ в стране — с уникальной моделью монетизации, живой аудиторией, которая в 2014-м БТР накраудфандила».

В беседе с «Медузой» Горелый был менее категоричен: «Я договорился с Егором, что [он] может встретиться с читателями в Москве. Неприятным сюрпризом стало, что частная встреча переросла в публичное выступление… Егор воспользовался свободной сценой в одном из лекториев для своего выступления, которое, в Москве, повторюсь, согласовано не было».

Просвирнин уже выступал на Geek Picnic — в 2015 году; негативной реакции по этому поводу тогда не было.

Просвирнин удалил из соцсетей и с сайта «Спутник и погром» упоминания о своем выступлении, но его обсуждение продолжается. Научная журналистка Ася Казанцева передумала участвовать на Geek Picnic в Петербурге из-за появления Просвирнина на фестивале в Москве и заявлений Горелого о том, что «Спутник и погром» «накраудфандил БТР». От участия в питерском Geek Picnic 21 июня отказался и просветительский проект «Всероссийская лаборатория». Его члены заявили, что «категорически против сбора денег на БТР для сепаратистов».

«Я сожалею, что Асе Казанцевой не понравилась моя общественно-политическая позиция. Ей не понравилось, что мне показалось крутым, что Егор собирал на ополчение в Донецке. Считаю ли я до сих пор, что это круто? Наверное, да», — сказал «Медузе» Горелый.

Запланированная на Geek Picnic в Санкт-Петербурге 25 июня лекция Просвирнина не состоится, сообщили «Медузе» организаторы. Горелый заявил, что Просвирнин, если захочет, сможет прийти в качестве слушателя. Основатель фестиваля отметил, что в будущем подумает, стоит ли «фильтровать спикеров по общественно-политическим взглядам».

Егор Просвирнин заявил, что выступать в Санкт-Петербурге действительно не будет. Вместо этого на фестивале состоится его интервью (снимать видео-будет команда «Спутника и Погрома») с Николаем Горелым. На интервью Просвирнин пригласил всех желающих.