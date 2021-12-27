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ЦБ начнет собирать у банков данные обо всех переводах между физическими лицами

Источник: РБК

Центробанк России направил кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами, согласно которой ЦБ станет запрашивать информацию обо всех P2P-транзакциях, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг переводов с января 2022 года, рассказал зампред правления Совкомбанка Олег Машталяр. В платежной компании QIWI также сказали, что ЦБ собирается периодически запрашивать информацию по этой форме с 2022 года. В ЦБ сообщили, что новая форма отчетности нужна для «оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации о платежных услугах».

Кредитные организации обязали включать в отчет все входящие и исходящие переводы между физлицами, которые проводят:

  • с карты на карту;
  • со счета на счет;
  • с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
  • со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
  • через Систему быстрых платежей;
  • без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
  • между собственными счетами клиента в одной кредитной организации;
  • через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и так далее.

Также это касается трансграничных переводов, то есть когда отправитель или получатель находится за пределами России.

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В Банке России отметили, что к P2P-операциям не относятся денежные переводы на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сведения о каждой операции будут содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и так далее.

Центробанк станет формировать запросы по всем денежным переводам за определенный период, а в отдельных случаях — по отдельным операциям, например, по конкретным картам или по определенным физическим лицам (ID, паспорт, ИНН, телефон).

Это нужно ЦБ для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты.

РБК

По данным Банка России, за первые девять месяцев 2021 года граждане перевели друг другу с помощью карт около 42,5 триллиона рублей, совершив почти 8,5 миллиарда транзакций. Основная доля карточных переводов приходится на Сбербанк.

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