Минобороны отказалось убрать барельеф Сталина с Дома офицеров в Екатеринбурге

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Министерство обороны РФ считает законным возвращение барельефа Иосифа Сталина на Дом офицеров в центре Екатеринбурга и убирать портрет со здания не намерено. Об этом, как пишет издание Itʼs My City, говорится в ответе ведомства на запрос местного активиста Дмитрия Калинина.

Военные назвали установку барельефа частью работ по восстановлению исторического облика здания. «Решение об изменении исторического вида фасада данного объекта, а именно удаления с фасада барельефа И. В. Сталина будет являться нарушением Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках культуры народов Российской Федерации)», — говорится в ответе министерства.

Между тем в управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области журналистам заявили, что не выдавали Минобороны согласования на установку барельефа.

Окружной дом офицеров был построен в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1941 году по проекту архитектора Владимира Емельянова — изначально с барельефом Сталина. В 1963 году перед приездом в город Никиты Хрущева скульптурную композицию закрыли металлическим коробом. В конце 1980-х барельеф убрали со здания, он больше 30 лет хранился в подвале. Обратно портрет Сталина вернули в декабре 2021 года.

Издание Itʼs My City запустило петицию с требованием демонтировать барельеф, назвав его «издевательством над памятью репрессированных». Петицию подписали более 3,8 тысяч человек.

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