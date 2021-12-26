Пожарный из Бурятии Алексей Попов перестал выходить на связь. Недавно он рассказал, что два росгвардейца избили его из-за пяти тысяч рублей

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Сотрудник МЧС из Улан-Удэ Алексей Попов, который рассказал, что его избили двое бойцов Росгвардии, не выходит на связь. Об этом сообщило издание « ».

Попов больше недели не отвечает на телефонные звонки сотрудников «Сибирь.Реалии» и правозащитницы Надежды Низовкиной. Она высказала обеспокоенность из-за пропажи Попова, так как раньше он сообщал об угрозах со стороны росгвардейцев, которые его избивали.

Издание «Сибирь.Реалии» рассказало историю Попова 21 декабря. По словам спасателя, в августе его без причины задержали двое сотрудников Росгвардии, когда он шел на день рождения к брату. Росгвардейцы стали вымогать деньги, которые мужчина имел при себе, — пять тысяч рублей.

Когда он отказался, росгвардейцы стали возить его по разным отделениям полиции, угрожали ему изнасилованием, избивали, надевали на голову пакеты. Ночь он провел в отделении, а на следующий день его оштрафовали на три тысячи рублей по статье о неповиновении законным требованиям представителя власти.

Оказавшись дома, Попов зафиксировал побои и обратился в Следственный комитет. Суд вышестоящей инстанции отменил назначенный спасателю штраф. СК начал проверку по заявлению Попова, ее результаты пока неизвестны.

История Алексея Попова

«Хочешь спросить, совесть у меня есть? Нет у меня совести!» Спасатель МЧС из Улан-Удэ рассказал, как росгвардейцы несколько часов избивали его и угрожали изнасилованием из-за пяти тысяч рублей

История Алексея Попова

«Хочешь спросить, совесть у меня есть? Нет у меня совести!» Спасатель МЧС из Улан-Удэ рассказал, как росгвардейцы несколько часов избивали его и угрожали изнасилованием из-за пяти тысяч рублей

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