Сеть магазинов одежды Kiabi, принадлежащая владельцу Auchan, уходит из России

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Бренд одежды, обуви и аксессуаров Kiabi уходит с российского рынка, сообщает РБК. «Мы уже уведомили всех партеров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России», — заявили изданию в российской пресс-службе сети.

Закрыть все торговые точки, в том числе интернет-магазин, планируется к концу первого полугодия 2022 года.

Уход из России связан с тем, что компания «не смогла найти своей уникальной бизнес-модели» на этом рынке, пояснил представитель российского офиса Kiabi.

Источники РБК на рынке предположили, что уход Kiabi может быть связан с низкими показателями операционной деятельности. Сеть, напоминает издание, рассматривала разные варианты развития, в том числе корнеры в гипермаркетах «Ашан», с которыми у нее общий владелец, и работу по франшизе. «Но к концу года, головной офис решил, что нужно сворачивать работу в России», — рассказал один из источников.

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Первый магазин Kiabi открылся в России в 2008 году. По состоянию на декабрь 2021 года, сообщается на сайте компании, в Москве, Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Самаре и Воронеже работают 17 магазинов, а также интернет-магазин. Всего у Kiabi 450 магазинов в 18 странах.

Kiabi принадлежит семье Мюлье, которая также владеет крупными долями в продуктовом ретейлере Auchan, спортивных магазинах Decathlon и гипермаркетах товаров для дома и ремонта Leroy Merlin.

В 2021 году, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании CBRE, о приостановке работы в России заявили как минимум три крупные международные сети: Arcadia Group — бывший владелец бренда Topshop, Bath & Body Works и Shu Uemura. Уход компаний из России, считают в CBRE, был в основном связан не с ситуацией в стране, а с их глобальным положением. Так, например, Arcadia Group в декабре 2020 года объявила о банкротстве, Topshop и другие принадлежавшие ей бренды одежды были проданы интернет-магазину Asos.

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