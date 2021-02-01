Интернет-магазин Asos купил бренд Topshop

Британский интернет-магазин Asos купил бренды Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT за 295 миллионов фунтов (405 миллиона долларов). Об этом говорится в сообщении Asos.

На Asos продолжат работать около 300 сотрудников Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT, связанных с дизайном и продажами. При этом интернет-ритейлер не покупал магазины брендов, из-за чего работы могут лишиться около 2500 человек, пишет The Mirror.

Эта сделка дает великолепную стратегическую возможность поддержать нашу миссию — стать магазином № 1 для 20-летних любителей моды во всем мире. Это сильные бренды, которые находят отклик у нашей основной аудитории. Узнаваемость брендов наиболее высока в Великобритании, а еще они имеют устойчивое присутствие как в США, так и в Германии — двух из наших ключевых стратегических рынков.

Asos отмечает, что в 2019 году выручка Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT составила около миллиарда фунтов (1,37 миллиарда долларов). В 2020 году, несмотря на проблемы из-за пандемии, продажи брендов составили около 265 миллионов фунтов (363 миллиона долларов).

Бренды Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT принадлежали британскому ретейлеру Arcadia Group, который в конце 2020 года объявил о банкротстве. Глава компании Иэн Грабинер связал крах с пандемией.

Asos — один из самых известных интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров в Европе. В 2020-м его выручка составила почти 3,3 миллиарда фунтов стерлингов (4,5 миллиарда долларов). Крупнейшим акционером интернет-магазина является компания Bestseller датского миллиардера Андерса Хольх Повльсена; ей принадлежит 26% акций Asos.

Asos развивает несколько брендов одежды под собственным названием. Интернет-ретейлеру также принадлежат бренды Collusion, AsYou и Reclaimed Vintage.