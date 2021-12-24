Оренбургского священника Николая Стремского приговорили к 21 году колонии по делу об изнасилованиях несовершеннолетних

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Суд Саракташского района Оренбургской области приговорил к 21 году лишения свободы многодетного священника Николая Стремского, обвиняемого в преступлениях в отношении детей, сообщает ТАСС.

Согласно вердикту суда, священник будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Стремскому на 20 лет запретили заниматься любой деятельностью, связанной с работой с детьми. Также он лишен государственной награды Орден «Родительской славы».

Николая Стремского арестовали осенью 2019 года по обвинениям в изнасилованиях, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Вместе со священником были задержаны его дочь и ее супруг, которых обвиняли в незаконном лишении свободы.

Николай Стремский с 1990 года возглавлял Свято-Троицкую обитель милосердия — крупнейший религиозный комплекс в Оренбургской области. На его воспитании находились 70 детей, сейчас 58 из них живут самостоятельно. «Российская газета» писала в 2008 году, что это самая большая российская семья. На тот момент 25 детей Николая Стремского носили его фамилию, остальные находились под его опекой.

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