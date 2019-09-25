В Оренбурге арестовали священника, который воспитывает 70 приемных детей. По данным журналистов, его подозревают в изнасилованиях

Свято-Троицкая обитель милосердия в поселке Саракташ Оренбургской области PhotoXPress

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Николая Стремского. Заседание прошло в закрытом режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В чем обвиняют священнослужителя, в суде не говорят. В СК и МВД официально это не комментируют. При этом несколько местных изданий сообщили, что Стремского подозревают в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По информации СМИ, в списке пострадавших упоминаются семеро детей. Николай Стремский не признал вину. Он заявил на заседании суда, что дети выдумали свои показания.

Помимо Стремского, арестованы его дочь и ее супруг. Их подозревают в незаконном лишении свободы. Подробности их дела пока неизвестны.

Во время заседания адвокат Стремского просил, чтобы настоятеля обители отпустили под домашний арест. Он объяснял это тем, что , что для священнослужителя недопустимо. Также защитник говорил, что арест Стремского может нанести непоправимый ущерб православному миру. Следователи, в свою очередь, указывали, что у священника есть связи в правоохранительных органах, среди чиновников и в криминальном мире (судья эти доводы посчитал несостоятельными).

Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин своим указом запретил протоиерея Николая Стремского в священнослужении «на время ведения следствия», сообщается на сайте оренбургской епархии.

Николай Стремский с 1990 года возглавляет Свято-Троицкую обитель милосердия — крупнейший религиозный комплекс в Оренбургской области. На его воспитании находятся 70 детей. «Российская газета» писала в 2008 году, что это самая большая российская семья. На тот момент 25 детей Николая Стремского носили его фамилию, остальные находились под его опекой.

В сентябре 2015 года Николая Стремского отстранили от должности настоятеля обители из-за езды на «Мерседесе» в пьяном виде. При задержании он оказал сопротивление полицейским. По данным СМИ, спустя несколько месяцев после инцидента Стремский вернулся к работе настоятеля.

Александр Бакланов