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Мосгорсуд приговорил подростка, помочившегося на стенд с портретом ветерана войны, к четырем годам колонии

Источник: Прокуратура Москвы

Московский городской суд приговорил к четырем годам колонии общего режима 19-летнего Матвея Юферова, который помочился на стенд с портретом ветерана войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Подростку также запретили в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.

Суд признал Юферова виновным в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК), уточняет «Медиазона».

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