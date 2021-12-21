В Москве прокуратура потребовала приговорить подростка, помочившегося на стенд с портретами ветеранов войны, к пяти годам колонии

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Сторона обвинения попросила приговорить 19-летнего Матвея Юферова, помочившегося на стенд с портретами ветеранов войны, к пяти годам колонии общего режима, сообщает агентство «Москва».

Кроме того, рассказали агентству в пресс-службе прокуратуры Москвы, обвинение просит запретить Юферову заниматься в течение пяти лет «деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернете».

По версии следствия, Юферов ночью 25 ноября на Аллее славы ветеранов в районе Измайлово «совершил действия, оскорбляющие память защитников Отечества». Юферова обвинили по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет»). Он находится под стражей.

Как писала , расследование дела заняло пять дней. Показания против Юферова дал его друг Григорий Вдовец, который сфотографировал его возле стенда с портретом ветерана. Фотографии были опубликованы в инстаграме.

Потерпевшим по делу проходит 69-летний Сергей Фролов — сын ветерана, на чей портрет Юферов справил нужду. Фролов, сообщает "Медиазона" не стал требовать компенсации морального вреда. Юферов вину признал, заявил, что раскаивается, и подчеркнул, что не разделяет нацистских убеждений.

Дело Юферова рассматривает Мосгорсуд. Дата вынесения приговора не уточняется.

Пять лет лишения свободы — максимальное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.