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Министерство юстиции России объявило, что включило две ЛГБТ-группы — «Выход» из Петербурга и «Реверс» из Краснодара — в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента».

ЛГБТ-группа «Выход» оказывает бесплатную психологическую и юридическую поддержку ЛГБТ-сообществам и их близким, занимается просветительской деятельностью.

Инициативная группа «Реверс» оказывает помощь ЛГБТ-людям и их близким, проводит бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, организует квир-фестиваль «Черноморье».

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