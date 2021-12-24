Перейти к материалам
Меняемся подарками!

Минюст России объявил «иностранными агентами» две организации, помогающие ЛГБТ-людям — «Выход» и «Реверс»

Источник: Министерство юстиции России

Министерство юстиции России объявило, что включило две ЛГБТ-группы — «Выход» из Петербурга и «Реверс» из Краснодара — в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента».

ЛГБТ-группа «Выход» оказывает бесплатную психологическую и юридическую поддержку ЛГБТ-сообществам и их близким, занимается просветительской деятельностью.

Инициативная группа «Реверс» оказывает помощь ЛГБТ-людям и их близким, проводит бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, организует квир-фестиваль «Черноморье».

Читайте также

«Моя ориентация — это аморально?» Даниил Туровский — о том, как в Петербурге уволили гомосексуальную учительницу

Читайте также

«Моя ориентация — это аморально?» Даниил Туровский — о том, как в Петербурге уволили гомосексуальную учительницу

Успеть сделать важное дело:
Поддержать «Медузу» —

Бегу!
Реклама