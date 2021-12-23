Умерла писательница Джоан Дидион — одна из основоположниц «новой журналистики»
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Писательница и журналистка Джоан Дидион умерла в своем доме в Нью-Йорке в возрасте 87 лет, сообщает The New York Times. В издательском доме Knopf, выпускавшем книги Дидион, сказали, что причиной ее смерти стала болезнь Паркинсона.
Джоан Дидион — одна из основоположниц «новой журналистики» наравне с Томом Вулфом и Норманом Мейлером. Дидион стала известна благодаря серии статей в журналах Life и The Saturday Evening Post, вышедших в 1960-е годы, в которых она анализировала послевоенную жизнь США.
Дидион писала как художественную, так и документальную прозу. Своей первый роман «Беги, река» она выпустила в 1963 году. Спустя пять лет вышел сборник ее репортажей о жизни в США «И побрели в Вифлеем». Джоан Дидион и ее муж и многолетний соавтор, писатель Джон Данн написали несколько сценариев к фильмам «Паника в Нидл-Парке» («The Panic In Needle Park»), «Звезда родилась» («A Star Is Born»), «Близко к сердцу» («Up Close and Personal»).
В 2005 году Дидион выпустила эссе «Год магического мышления», посвященное смерти ее мужа Джона Данна.