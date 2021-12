Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Писательница и журналистка Джоан Дидион умерла в своем доме в Нью-Йорке в возрасте 87 лет, сообщает The New York Times. В издательском доме Knopf, выпускавшем книги Дидион, сказали, что причиной ее смерти стала болезнь Паркинсона.

Джоан Дидион, апрель 1981 года Janet Fries / Getty Images

Джоан Дидион — одна из основоположниц «новой журналистики» наравне с Томом Вулфом и Норманом Мейлером. Дидион стала известна благодаря серии статей в журналах Life и The Saturday Evening Post, вышедших в 1960-е годы, в которых она анализировала послевоенную жизнь США.

Дидион писала как художественную, так и документальную прозу. Своей первый роман «Беги, река» она выпустила в 1963 году. Спустя пять лет вышел сборник ее репортажей о жизни в США «И побрели в Вифлеем». Джоан Дидион и ее муж и многолетний соавтор, писатель Джон Данн написали несколько сценариев к фильмам «Паника в Нидл-Парке» («The Panic In Needle Park»), «Звезда родилась» («A Star Is Born»), «Близко к сердцу» («Up Close and Personal»).

В 2005 году Дидион выпустила эссе «Год магического мышления», посвященное смерти ее мужа Джона Данна.

