Служба судебных приставов разъяснила коллекторам правила взыскания долгов. Звонить должнику и молчать в трубку — нельзя
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) впервые разъяснила спорные аспекты закона о взыскании долгов с физических лиц, принятого в 2016 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
ФССП представила проект рекомендаций, где сказано, какие поступки взыскателей будут считаться нарушением закона. В частности, коллекторы не должны вводить должника в заблуждение — например, говорить, что на него подано заявление в полицию в связи с неуплатой.
Также они не вправе оказывать на должника психологическое давление. Спектр действий, попадающих под это определение, может быть широким. «У каждого человека свой характер, порог терпимости. Люди могут по-разному оценивать одно и то же действие», — говорится в рекомендациях.
По мнению приставов, психологическим давлением можно считать обещания о розыске должника через знакомых, звонки ему на работу или звонки с молчанием в трубку, а также угрозы в соцсетях.
Президент НАПКА Эльман Мехтиев заявил РБК, что коллекторы приветствовали рекомендации, поскольку они позволят избежать нарушений в связи с неверной трактовкой законодательных норм.
В России кредитор может самостоятельно взыскивать деньги с должника или передать это коллекторам. В случае передачи дела профессиональным взыскателям должника обязаны об этом предупредить.
Кредиторы или коллекторы могут контактировать с самим заемщиком, его адвокатом и третьими лицами (если они сами и заемщик дали на это согласие). Взаимодействовать с должником разрешено посредством личных встреч (не более раза в неделю), телефонных переговоров (не более раза в сутки) и сообщений (не более двух раз в сутки).
Добиваясь возврата долга, кредиторы или коллекторы не должны применять насилие или угрожать им, портить имущество должника, беспокоить его в выходные и по ночам, унижать его или оказывать психологическое давление.