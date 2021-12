«Shape of You» Эда Ширана стала самой популярной песней на Spotify. Ее послушали три миллиарда раз

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Композиция «Shape of You» британского поп-исполнителя Эда Ширана стала первой песней в истории, преодолевшей отметку в три миллиарда прослушиваний на Spotify, пишет NME.

Впервые она появилась в стриминговом сервисе на альбоме «÷» в январе 2017 года. Рекорд по прослушиваниям был установлен 22 декабря.

Эд Ширан назвал этот результат «абсолютно безумным», добавив, что изначально даже не собирался ее включать в свой альбом.

Для сравнения: на YouTube клип на песню «Shape of You» к настоящему моменту набрал 5,5 миллиарда просмотров.

Судя по официальному плейлисту «Billions Club», ближайший преследователь «Shape of You» на Spotify — это композиция «MIA» рэперов Bad Bunny и Дрейка. В списке треков-миллиардеров есть и другие композиции Ширана — «Castle On The Hill», «Happier», «Galway Girl», «I Donʼt Care» и «Beautiful People».

