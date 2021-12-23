МВД Беларуси объявило «Радио Свободы» «экстремистским формированием»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Группу граждан, объединившихся через интернет-ресурсы , объявили в Беларуси «экстремистским формированием». Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Речь идет о сайте белорусской службы "Радио Свобода", ее телеграм-канале, ютьюб-канале и страницах в соцсетях, отмечает РИА Новости. Их включили в перечень организаций и формирований, причастных к экстремистской деятельности. Всего на данный момент в этом списке 24 сайта, телеграм-канала и ссылок на соцсети.

Создателям, руководителям и участникам «экстремистского формирования» грозит до семи лет лишения свободы, напомнили в МВД Беларуси.

В начале декабря суд в Минске объявил экстремистскими материалы социальных сетей белорусской службы «Радио Свобода». Решение было вынесено по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!