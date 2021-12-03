Власти Беларуси объявили экстремистскими соцсети «Радио Свобода»
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Суд в Минске объявил экстремистскими материалы социальных сетей белорусской службы «Радио Свобода». Об этом сообщило само издание.
Решение вынесено по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси.
«Мы наблюдаем крупнейшую в истории суверенной Беларуси атаку властей на свободу слова и независимые медиа», — заявило "Радио Свобода".
В конце ноября телеграм-канал издания ненадолго был взломан. В нем появились ссылки на провластные каналы. Одновременно в телеграм-канале ГУБОПиК появился пост со словами «Радио свобода Беларусь все. Скоро подробности…».
Ранее белорусские власти объявили экстремистскими материалы соцсетей и сайтов других негосударственных СМИ, в том числе Tut.by. «Белсата», «Нашей нивы». Два издания — «Белсат» и информационное агентство «Белапан» — названы экстремистскими формированиями.
Кроме того, в Беларуси объявлены экстремистскими десятки телеграм-чатов и телеграм-каналов. Большинство из них связаны с прошлогодними протестами в стране. Среди них есть канал лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, у которого более 99 тысяч подписчиков.
Белорусские власти неоднократно угрожали уголовной ответственностью подписчикам «экстремистских» телеграм-каналов и СМИ.