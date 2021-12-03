Власти Беларуси объявили экстремистскими соцсети «Радио Свобода»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Суд в Минске объявил экстремистскими материалы социальных сетей белорусской службы . Об этом сообщило само издание.

Решение вынесено по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси.

«Мы наблюдаем крупнейшую в истории суверенной Беларуси атаку властей на свободу слова и независимые медиа», — заявило "Радио Свобода".

В конце ноября телеграм-канал издания ненадолго был взломан. В нем появились ссылки на провластные каналы. Одновременно в телеграм-канале ГУБОПиК появился пост со словами «Радио свобода Беларусь все. Скоро подробности…».

Ранее белорусские власти объявили экстремистскими материалы соцсетей и сайтов других негосударственных СМИ, в том числе Tut.by. «Белсата», «Нашей нивы». Два издания — «Белсат» и информационное агентство «Белапан» — названы экстремистскими формированиями.

Кроме того, в Беларуси объявлены экстремистскими десятки телеграм-чатов и телеграм-каналов. Большинство из них связаны с прошлогодними протестами в стране. Среди них есть канал лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, у которого более 99 тысяч подписчиков.

Белорусские власти неоднократно угрожали уголовной ответственностью подписчикам «экстремистских» телеграм-каналов и СМИ.

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