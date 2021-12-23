Актер Джеймс Франко признал, что у него был секс со студентками его киношколы. Они утверждали, что школа была прикрытием для эксплуатации женщин

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Американский актер Джеймс Франко, которого студентки его киношколы обвинили в мошенничестве и сексуальных домогательствах, признал, что занимался сексом с некоторыми из них. Об этом он заявил в подкасте Джесса Кейгла, фрагменты которого опубликовала радиостанция SiriusXM.

«Я признаю, что спал со своими студентками во время моего преподавания. И это было неправильно», — заявил Франко. Он уточнил, что связи со студентками не были целью создания киношколы.

По словам актера, он предполагал, что все происходило по обоюдному согласию. В ответ на вопрос ведущего, как Франко мог не осознавать, что он и его студентки находятся в неравном положении, актер ответил: «В то время я был не в себе».

В интервью актер пояснил, что с 2016 года он восстанавливается от сексуальной зависимости и много работал над собой после выдвинутых против него обвинений.

Джеймс Франко открыл собственную киношколу Studio 4 в 2014 году. Через три года она закрылась, после того как несколько выпускниц обвинили актера в неподобающем поведении.

В 2019 году начинающие актрисы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал подали в суд на Франко и Studio 4, предъявив претензии по . В частности, защита актрис утверждала, что девушек «обманным путем вынудили заплатить за эксплуатацию под видом „обучения в киношколе“», а сам Франко хотел «организовать стабильный приток девушек для сексуального использования в личных и профессиональных целях под видом образования». До этого еще несколько женщин обвинили актера в неприемлемом поведении.

В июле 2021 года Франко и связанные с ним организации согласились выплатить 2,2 миллиона долларов Титер-Каплан, Гаал, а также другим женщинам, присоединившимся к иску, для урегулирования спора. При этом ответчики продолжали отрицать обвинения.

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