Две бывшие ученицы киношколы Джеймса Франко подали на него в суд. Они утверждают, что школа была прикрытием для эксплуатации женщин

Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

Начинающие актрисы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал подали в суд на американского актера Джеймса Франко и его киношколу . 3 октября иск был направлен в калифорнийский суд, в нем перечислены претензии по . Соответчиками помимо Франко стали его партнеры по школе и продюсерской компании Rabbit Bandini Винс Джоливетт и Джей Дэвис.

В иске адвокаты Титер-Каплан и Гаал утверждают, что тех «обманным путем вынудили заплатить за эксплуатацию под видом „обучения в киношколе“». Франко, по мнению истиц, лишь делал вид, что намерен привлекать слушателей школы к своим проектам, а на самом деле хотел «организовать стабильный приток девушек для сексуального использования в личных и профессиональных целях под видом образования».

Они также подчеркивают, что каждый месяц платили за обучение 300 долларов, так как создатели школы утверждали, что лишь формальное зачисление в школу будет залогом трудоустройства на фильмах Франко и его партнеров. Потом им стало очевидно, что в кастингах свободно участвовали даже те, кто не платил за обучение. Дополнительные деньги (около двух тысяч долларов) брали за «мастер-классы» по отдельным направлениям, самым известным из которых стал класс по съемке в сценах секса, в котором преподавал сам Франко. Титер-Каплан прошла кастинг на этот мастер-класс, а Гаал — нет, так как «ставила под сомнение эксплуатационную манеру прослушивания».

Титер-Каплан и Гаал позиционировали свой иск как коллективный от лица всех женщин, которые могли пострадать во время обучения в Studio 4, а также вообще всех слушателей курсов этой школы, заплативших деньги за услуги, не соответствующие заявленным. Истицы намерены добиваться компенсации, но конкретные суммы в иске не указаны. Адвокаты организовали форму обратной связи для тех, кто готов присоединиться к иску.

Представитель Франко Майкл Плонскер уже назвал иск оскорбительным и пообещал, что актер не только будет его оспаривать, но и подаст встречный иск о компенсации. Ранее Плонскер уже отвергал обвинения Титер-Каплан, когда она и еще четыре женщины в начале 2018 года рассказали о неподобающем поведении Франко.

Тогда один из создателей сериала «Двойка» Дэвид Саймон пообещал предметно изучить все обвинения против Франко, который до сих пор играет в шоу сразу две главных роли (братьев-близнецов). Но Саймон сразу отметил, что во время съемок жалоб на Франко не поступало: «За время нашего сотрудничества он проявил себя профессионально как актер, режиссер и продюсер». Осенью 2018 года актриса Мэгги Джилленхол, которая исполняет главную женскую роль в «Двойке», рассказывала, что обвинения были «восприняты очень серьезно», но выступила против закрытия сериала из-за них, так как это «было бы неправильным решением».