Ректора Шанинки отправили в гражданскую больницу для обследования

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

67-летнего ректора Шанинки Сергея Зуева, арестованного по о хищении средств Минпросвещения, перевели из следственного изолятора «Матросская тишина» в гражданскую больницу для обследования. Об этом «Интерфаксу» рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

Решение о переводе Зуева приняли в медсанчасти СИЗО из-за необходимости срочной корректировки лечения ректора. Члены ОНК застали момент, когда Зуева повезли на обследование. Вернется ли он в СИЗО или останется на лечение в гражданской больнице, пока неизвестно, добавил Хуруджи.

Следователь сообщил адвокатам, что Зуева отвезли в одну из больниц Москвы, рассказала жена ректора Елизавета Фокина. «Мы не понимаем, на освидетельствование его везут, на консультацию или на госпитализацию. Вообще ничего не понятно. И непонятно, почему это происходит без адвокатов. Они весь день сегодня пытались дозвониться до следователя», — сообщила она.

Обновлено. Сергея Зуева отправили в гражданскую больницу для планового медицинского обследования и консультации с узкопрофильными специалистами, заявила пресс-служба ФСИН. «В настоящее время состояние здоровья оценивается как удовлетворительное», — считают в ведомстве.

Сергея Зуева задержали и отправили под домашний арест в октябре. Позже прокуратура добилась, чтобы его перевели в СИЗО. С ноября ректор Шанинки находился в тюремной больнице.

21 декабря Мосгорсуд отклонил жалобу защиты, требовавшей смягчения меры пресечения из-за хронических заболеваний ректора и ухудшения его здоровья в заключении. По словам адвокатов и медиков, у него наблюдается недостаточность кровообращения и ежедневные гипертонические кризы.

За последний год Зуев перенес три операции, последнюю из которых — во время домашнего ареста.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!