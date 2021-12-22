Первое в истории СМС продали на NFT-аукционе за 132 тысячи евро

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Цифровая копия первого в истории СМС продана на торгах Aguttes в Париже за 132 680 евро, сообщается на сайте аукционного дома.

Лот выставил на продажу в виде британский сотовый оператор Vodafone. На нем виден мобильный телефон с сообщением из 15 символов «Merry Christmas» («Счастливого Рождества») — именно такое СМС впервые отправил программист Нил Папуорт 3 декабря 1992 года директору Vodafone Ричарду Джарвису. лота составлял от 100 до 200 тысяч евро.

Покупатель лота не называется. Выручку с продажи Vodafone намерен передать на благотворительность в Агентство по делам беженцев ООН.

15 декабря на аукционе Christieʼs была продана в виде NFT первая запись из Википедии. Токен с фразой «Hello, World!» («Здравствуй, мир!») ушел за 750 тысяч долларов.

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