Первую запись из Википедии продали в виде NFT за 750 тысяч долларов
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Аукционный дом Christieʼs провел в Нью-Йорке тематические торги под названием «Рождение Википедии». На них были выставлены два лота.
Первым лотом стал невзаимозаменяемый токен (NFT) в виде самой первой страницы крупнейшей онлайн-энциклопедии. Ее сделал основатель Википедии Джимми Уэйлс 15 января 2001 года. Запись состояла из единственной фразы «Hello, World!» («Здравствуй, мир!»). Токен продали за 750 тысяч долларов.
Также с молотка ушел личный iMac Уэйлса, на котором он сделал ту самую запись. Компьютер продали за 187,5 тысячи долларов. Покупатели обоих лотов не разглашаются.